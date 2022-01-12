9月升小統一派位　僅1校網「加派」學童

家長可於本月22及23日為學童辦理小一統一派位選校手續。

下學年小一統一派位即將展開，家長可於本月22日及23日為學童辦理選校手續。教育局早前指，今年有48,080名兒童申請官立及資助小學自行分配學位，當中47.6%，即22,892名兒童獲派此類學位，為近10年新高。若以這2萬多名學童選讀獲派學校計算，即餘下約有25,188名學童參與統一派位。根據局方今（12日）分發的小一選校名冊，全港36個校網當中，僅一個校網會「加派」學童。

根據教育局最新公布的統一派位各小一學校網選校名冊，全港36個校網中，僅1個校網會在新學年「加派」學生，該校網為40深水埗校網，即原本每班25人實施小班教學，而每班獲派人數料增至29人，較去年5個校網需要「加派」再次減少。

按小一收生制度，每間學校的自行分配學位及統一派位應各佔一半，不過，學校在自行分配學位階段，必須取錄就讀學生的弟妹，以及學校員工之子女，即俗稱的「世襲生」。學校一旦因自行階段的學額不足，統一派位學額就會被蠶食。

備受家長歡迎的41校網中，多間學校分別有數個統一派位學額被蠶食，包括拔萃小學被蠶食了3個、瑪利諾修院學校（小學部）有5個，以及喇沙小學更有多達10個。