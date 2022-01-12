議員批環境局政策離地　增管滅蟲滅鼠效果存疑

外界過去一直批評食物及衞生局（食衞局）職責繁多，局方難以同時兼顧抗疫和街道衞生等，是拆局的「首選」，但政府在上年10月推出的《施政報告》中並沒有提及分拆食衞局建議，讓外界一度以為改組「凍過水」，食衞局仍要負擔龐大的工作。如今政府建議將食物及衞生局改組為醫務衞生局，主責抗疫及醫療衞生，而環境局改組後的環境及生態局，則接掌環境衞生、食物安全、漁農及禽畜公共衞生等。換言之， 原屬食衞局負責的環境衞工作只是轉移陣地，「換手」由另一個政策局接管，實際效能如何？

立法會漁農界議員何俊賢表示，食衞局負責全港抗疫之餘仍要處理地區衞生工作，分拆屬於合理。至於環境局是否適合之選，他解釋，本港環保政策一路離地，此次加入相關職能，能夠讓該局切實知道執行的困難，明白現實及理想的分別，認為政府現階段只是提出初步建議，而究竟要如何做好協調，是當局面對的下一個問題。

他又指，其所屬政黨一向建議將有關的地區衞生問題、清潔滅蟲滅鼠等工作，撥歸民政事務局管轄，原因是該局負責管理區議會運作及地區資源分配，亦可加強地區治理，解決各區問題。如今當局建議撥給環境及生態局，他指持觀望態度，需要視乎實際上如何協調，聆聽多方意見後再作判斷。但強調各局「唔好以為呢段期間唔使做嘢，今日之後都要做」，直至改組方案落實。

他又提到，無論政府如何重組，公務員的行事效率、積極性相當重要，如果繼續「等退休」心態工作，無論如何改組都無用。

九龍西議員鄭泳舜同樣對食衞局核下食環署過去的工作相當不滿，例如滅蟲滅鼠、店舖阻街等，認為無論民政或環境局接手，都必須全面檢視食環署團隊以及工作，「睇下環境局係未可以處理到」，故未來要如何整頓食環才是重中之重。