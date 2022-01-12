距年宵花市不足兩周　花農斥政府仍未公布會否如期舉辦

本港迎來第5波疫情，一切大型活動被叫停，現時臨近農曆新年，各界擔心疫情仍未受控，原定在本月26日舉行的年宵花市恐取消。距離舉辦日子仍有12日，花農指仍未有收到會否舉辦的消息，有花農不滿政府仍未公布，20萬元攤位連同年花或化為烏有。

2022年農曆年宵市場涉15個花市生死未卜。花農李永強今年用了20萬港元競投14個攤位，其中4個在維園，10個在葵芳，售賣劍蘭、百合等年花，但現時仍未有消息會否繼續舉行，署方「無晒聲氣」。李表示不滿，「如果年宵取消，啲花擺喺街邊定送去老人院？」。他憶述去年疫情亦是很遲公布，最後亦要把攤位減半，「14個攤位逼3個位出，好混亂。」對於有其他花農已自找地方售賣，李指現時仍未有替代方案，打算叫市民到農場入貨。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春則指業界亦打定輸數會取消年宵，估計對創業者影響最大，但期望政府會考慮替代方案，如去年一樣，如常舉辦年宵，但要求入場人士使用「安心出行」，減少攤位數量等。他指不少業界已做定兩手準備，短期租用街舖散貨。

去年政府亦曾因疫情一度宣布叫停15區年宵市場，但最後跪低公布重開年宵花市，惟場內攤位需要減半，惹來大批投得攤檔的花農不滿，斥安排欠透明。