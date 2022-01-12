男教師涉住所非禮女學生　被捕錄口供時否認其事

已婚中學男教師被指相約14歲女生回家，引誘女生做他情婦，捉住女生的手摸他陽具「教導」手淫，及非禮女生胸部及下體。案件今天（12日）於區院續審，控方在庭上播放被告被捕後跟警方錄取的錄影會面。被告在會面中承認與事主有曖昧訊息來往，發展成「朋友多少少，未到情侶」的關係，並曾擁抱接吻，但均屬你情我願。他知道事主不願與他性交，故亦「點到即止」，強調並無事主所指控的行為發生。

37歲被告C.C.H.，被控於2013年11月29日，在其居所向未滿16歲的事主X作出猥褻行為，另於2015年3月某日，非禮當時15歲的X。被告於錄影會面稱，欣賞X數學較好。及後兩人開始私訊聯絡，內容漸漸超越師生間的對話，「有曖昧對話，如講有無掛住你啊」，並認為兩人當時的關係是「朋友多少少，未到情侶」，又會相約外出見面，他間中又會妻子名下私家車接載事主，兩人又會接吻等親密接觸。被告指「作為一個老師，有曖昧對話，有道德上嘅問題，但自然發生係你情我願嘅」。

被告雖承認X曾到訪其家，但只有一次。當時X讀中五，應已滿16歲。他與X在梳化傾談期間，「情到濃時，咪攬錫囉」，亦有摸X胸部，他又示意「不如入房咯」，欲與X有進一步關係。惟他感到X「唔係特別受落」，亦了解X不欲發生性行為，故點到即止。被告否認曾指插X下體，亦否認捉X的手替自己手淫。兩人之後仍有保持聯絡。

至2019年1月，有自稱是X父親的人透過Facebook messenger聯絡他，質問他有妻有子，卻仍「搞」X，又稱X因為他而不開心等。被告收到訊息後感到愕然，向對方致歉且希望對方給予機會外出面談。被告稱其妻當時正第三度懷孕，不希望其妻受事件影響，故想拖延待妻產子後才解釋。被告及後又收到X訊息，X表示自己有很大陰影且不能走出等，被告對此亦感到愕然，「覺得莫明奇妙，感受唔到佢有咩唔同意」，強調與X在一起時，X並沒有表現不願意，故對X所指的陰影感到不解。

案件編號：DCCC 306/2021