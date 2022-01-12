警員超市偷拍裙底　有違公德罪成還押候判

警員涉嫌於休班時段，在尖沙咀美麗華廣場二期的日資連鎖超市「DONKI」內使用經過剪裁、有破洞的環保袋，收藏手機偷拍短裙女子裙底，被超市便衣保安識破。他否認作出有違公德的行為罪後受審，今日（12日）在東區裁判法院被判罪成。裁判官葉啓亮直指案件涉及多於一名女性，偷拍行為嚴重，不但令事主不安，更引起公眾厭惡。案件現押後至1月26日判刑，等待索取被告的心理專家及背景報告，期間被告要還押候懲。

38歲被告蘇賢浩被控於2021年1月21日，在尖沙咀彌敦道美麗華廣場二期地庫「驚安的殿堂」內，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的行為，即偷拍女子裙底。

裁判官裁決時引述控方證供，指2名超市便衣保安懷疑被告遙控環保袋內鏡頭去偷拍後，把被告帶到保安室，並報警處理。警員到場後，發現環保袋內沒有鏡頭，及後保安在被告被截停的附近，檢獲一部處於拍攝狀態的手機。警員亦在被告身旁檢獲一個遙控器，但被告否認擁有它。審訊時辯方爭議環保袋的破洞是保安與被告拉扯造成，而遙控器不屬於被告。不過裁判官指，環保袋的破洞呈長方形，明顯是有心剪裁而成，辯方指稱拉扯都可以造成有規則的洞口是匪夷所思。加上警員檢查遙控器時，發現它能自動與被告的手機連接，顯然屬於被告。

裁判官續指，翻看超市閉路電視影片後，能夠觀察到被告當時心思全放在周圍的顧客上，而不似是購物。被告尾隨多個短裙女子，將環保袋伸靠女子裙底後，再走到一旁從袋內拿起手機以查看，故裁定被告罪成。辯方求情指，被告於2008年入職警隊，現因本案將被解僱，失去長期服務金。

案件編號：KCCC 2043/2021