康文署高級經理涉13次非禮家傭　事主稱曾被迫和解

已婚康文署高級康樂事務經理，被指在去年初的3個半月內，13次在住所非禮其印尼籍女傭，摸大腿和肩膊之餘，更涉吻對方臉頰和嘴唇。涉案經理否認全部13項非禮罪，案件今（12日）在西九龍裁判法院開審。事主供稱被告在知道她暗中拍片搜證後，便帶她到僱傭中介公司，給她3000港元賠償，着她簽協議和解，並承諾不會再犯，但隨後被告卻重施故技再多番侵犯她。

56歲被告巴廷明，被控於2021年3月11日至6月25日期間，分別13次在元朗公安路白沙村某村屋非禮女子25歲女子X。X透過視像系統供稱，去年初她開始受僱於被告一家，與被告、被告的妻子及他的一對子女，同住案發雙層單位。

X指由去年3月起，被告便多次非禮她，包括隔着褲摸她的大腿，又抱起她說「先生錫你」。去年4月，由於無法再忍受被告的行為，她特意把手機放到浴室層架，並開啟攝錄功能，希望能拍下非禮經過。正當她放好手機、準備離開浴室時，被告突然出現，阻止她離開，伸手碰她的下巴，再親吻她的左右臉頰及嘴唇。她事後把相關片段傳給友人。

X憶述，同日被告問她是否傳送了片段給中介，又要求她一起見中介。她遂與被告到僱傭公司，當時有人要求她簽署協議，承諾刪除影片，並同意和解，而她將獲得3000港元賠償。她不想失去工作，自覺沒有選擇，遂簽了文件，即時獲得賠償。惟2個月後，被告又先後在單位浴室、飯廳等地方非禮她，其中一次他用雙手按她的肩，問她的頸痛情況「有冇好啲」；又曾趁上班前，從後強行另轉她的頭，再親吻她的臉頰。案件明天（13日）續審。

案件編號：WKCC 4566/2021