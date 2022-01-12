2前保險代理呃佣金　遭廉署起訴今認罪

廉政公署早前落案起訴兩名前保險代理，訛稱10份保單由其中1人處理，串謀詐騙1間保險公司佣金共逾75萬港元。兩名被告今日(12日)在法庭承認控罪。區域法院法官譚思樂把案件押後至下月9日判刑。被告田德浩暫時還押懲教署看管，另一被告譚文燦則獲准以現金保釋。

宏利人壽保險(國際)有限公司前高級分行經理田德浩(47歲)，及宏利前保險代理譚文燦(56歲)，承認1項串謀詐騙罪名，違反普通法。田德浩另承認5項偽造罪名，違反《刑事罪行條例》第71條。

案情透露，譚文燦當時為田德浩下線代理。宏利2017年12月接獲10份由田德浩提交的保單申請表，申請表看來由9名人士簽署為投保人，並由譚文燦簽署為經辦代理。宏利其後就有關保單向譚文燦發放經辦代理佣金共逾47萬港元，並向田德浩發放上線經理管理佣金共約28萬港元。

惟廉署調查發現，2人曾協議在田德浩獲取的保單申請中，填報譚文燦為經辦代理，但譚文燦並沒有銷售該10份保單或與相關投保人會面。涉案首期保費均由田德浩安排向宏利支付，而譚文燦則將他從該公司收取的佣金轉交予田德浩。相關保單投保人中有5人確認從未申請有關保單，而田德浩在他們不知情下偽造相關申請表。