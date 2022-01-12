女教師被控虐打菲傭　事主稱擔心求助會失工作

中學女教師被控虐打、恐嚇菲律賓籍女傭，並逼該名菲傭食混了洗潔精的粥，該案於去年10月開審後，押後3個月至今天（12日）在西九龍裁判法院續審。女事主接受辯方盤問，解釋自己沒有驗傷及向他人求助，因擔心會失去工作，亦曾相信被告會改過。事主亦被禁止在日間使用手提電話，她稱不知道可以去那裏求醫。

35歲女被告麥佩珊被控1項普通襲擊、3項襲擊至造成身體傷害罪、1項意圖損害而施用有害物品罪及1項刑事恐嚇罪，指她於2020年10月至2021年5月，在其荃灣住所襲擊女事主PALES Eden Gumba；又強迫女事主服用洗潔清，意圖使女事主受損害、精神受創或惱怒；及威脅女事主會使其人身及財產遭受損害，意圖使女事主受驚。

女事主今天繼續作供，表示每天早上5時半已經要起床開始清潔工作，包括拖地、抹家具，因被告要求她在離家上班之前清潔家中環境。被告及其丈夫出門上班後，被告母親會來到家中協助照顧兩名少主。事主表示須一直工作到晚上近12時，包括每天清洗及抹乾少主的玩具，而被告起床後會檢查玩具有否水漬。

事主指，2020年10月至11月期間某個週六下午，因為忘記按被告的吩咐，清潔一件新買的玩具，因而惹怒被告。被告扯住事主頭頂的頭髮，將其頭部撞向牆壁，她感到痛楚，並摸到頭部腫起了。辯方質疑事主在警署口供及庭上的說法不一，因口供紙寫著「I didn’t check on my injuries」（我沒檢查傷勢），但事主在庭上表示，曾檢查自己頭部有腫起，她在口供紙的意思只是沒去醫院驗傷。

事主又指，她原本的手提電話被被告弄壞，被告雖然給她買了另一部電話，但日間卻會將該電話鎖起，只准她在每晚臨睡前用電話與遠在家鄉的子女聯絡。事主稱，由於其銀行戶口不能收款，被告每個月將4630港元薪金轉帳給她的姊姊。事主解釋自己沒向任何人透露受襲，只因其母親有高血壓，她不想讓任何人知道自己被僱主傷害，因最終家人都會知道事件，而她是家中經濟支柱，又無任何積蓄，也不知道哪裏可以看醫生，故沒有求助。

案件編號：WKCC 2589/2021