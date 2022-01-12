1989至2000年出生港人　4.4起可換新智能身份證

入境處今日(12日)公布，全港市民換領身份證計劃的第5周期換證將於今年4月4日開展。保安局局長已發出修訂命令，公布換證計劃第五周期的換證時間表，在1989至2000年出生、以及1954年或之前出生的舊款智能身份證持有人，要於今年4月4日起的指定期間換新智能身份證。相關的修訂命令將於下周三(19日)提交立法會進行先訂立後審議的程序。

根據時間表，於1989至1991年出生的舊款智能身份證持有人，須於今年4月4日至6月10日換證；1992至1995年出生的舊款智能身份證持有人，須於今年6月11日至9月7日換證；1996至2000年出生的舊款智能身份證持有人，須於今年9月8日至12月10日換證；1954年或之前出生的舊款智能身份證持有人，須於今年4月4日至明年1月14日換證。

入境處發言人又提醒，1980至1982年出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期將於下周二(18日)完結，仍未辦理換證手續的人士請盡早前往任何一間智能身份證換領中心辦理換證手續。早前獲邀換證的年齡組別的人士如因受疫情影響或其他理由而未能在其所屬換證限期前換證，應立即前往換證中心辦理換證手續。