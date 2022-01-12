車Cam直擊：元朗保時捷剷上行人路　司機乘客途人共4傷

元朗發生嚴重車禍，今日(12日)傍晚6時許，一輛保時捷跑車沿元朗合財街行駛，至近元朗街市對開突然失控剷上行人路，有途人走避不及受傷。肇事女司機一度昏迷車內，其後由接報到場的救援人員救出。

據悉，肇事女司機與女乘客、及2名途人由救護車送院治理。現場所見，意外後跑車左前轆嚴重損毀，路邊有單車亦被撞冧，多個發泡膠牌則被撞飛跌落路中。警方封鎖現場，以便調查意外經過及原因。

網上流傳長23秒的車Cam片段，顯示同益街市在事發時人來人往，肇事保時捷由合財街駛往阜財街方向，至近相關位置時突告失控，右車頭掃向路欄，車身則向左「擺尾」滑前。在「嘭」一聲巨響下，無數雜物被私家車衝散，猶如被狂風吹蕩的「飛沙走石」，有途經市民及附近車輛被殃及濺中。

保時捷剷上行人路止住衝勢，當時有一名清潔工人在旁推動垃圾箱，猝不及防遭車頭輕微擦撞，他失去平衡跌在路邊，雖然狀甚狼狽，但仍能靠一己之力站起，驚魂甫定後回頭察看車禍情況。期間，有市民向他走近，相信是詢問他有無大礙，而涉事清潔工亦耍手示意，片段則在混亂中告終。

上月31日除夕夜，新蒲崗亦曾發生同類意外。當日傍晚6時許，一輛私家車失事越線迎撼的士，撞毀路牌及鐵欄剷上行人路，掃低5名途人再撼撞地舖鐵閘後停下。意外中，一名23歲女途人當場爆頭慘死，另有一名63歲男子送院後不治，25歲男司機及另外3名途人亦受傷送院。警方及後拘捕肇事男司機，他已被起訴「危險駕駛引致他人死亡」罪，案件於本月3日首度提堂，押後至3月4日再訊。