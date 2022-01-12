上周再多2人接種疫苗後死亡 另有13歲仔打針後疑現心肌炎

食物及衞生局今日(12日)公布，截至本周日(9日)的過去1個星期，衞生署共接獲30宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，包括1名13歲男子接種第2劑由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗後10天內出現胸痛，懷疑為心肌炎或心包炎，目前情況穩定；另有1名75歲女子及1名56歲男子，離世前14天曾接種疫苗，但沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

截至本周日晚上8時，本港市民合共接種了超過1,023萬劑新冠疫苗。已接種最少1劑疫苗的市民約501萬名，佔全港12歲或以上人口的74.4%。衞生署共接獲6,667宗異常事件報告。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括55宗涉及曾經於離世前14天內接種疫苗，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

另外，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結38宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯，2宗仍待取得更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。