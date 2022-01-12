兩新政策局料年增3200萬開支　不加常秘職位　

隨着政府今日(12日)提出改組政策局建議，在現時的政治委任制度下，新增的2個政策局有局長、副局長及政治助理，其中副局長和政治助理的薪酬釐訂與局長的月薪直接掛鈎，單是問責官員的薪酬料政府每年開支大增逾1,700萬港元，若連同相關員工的開支，支出約為3200萬港元。據了解，不會增加常任秘書長數目。

根據去年立法會文件顯示，在2021至2022年度，政策局局長的薪酬預算開支為407萬港元，平均月薪為33.91萬港元。至於政務司司長和財政司司長薪酬預算開支則分別為約452萬港元和436萬港元，平均月薪為37.66萬港元及約36.33萬港元。

按現行機制，副局長的薪酬大約相當於局長的65%至75%，而政治助理薪酬為局長薪酬的25%至35%，視乎個別決策局的安排，以及政治助理的年資而定。

因此，政府建議新增文化體育及旅遊局，分拆運輸及房屋局、成為2個政策局，將需分別委任多2名局長、副局長及政治助理。因此，按此推算政府每年開支最多1,700萬港元。至於政府擬設副司長領導北部都會區及「明日大嶼」發展，估計相關職位薪金將高於局長。

有消息指新增的2個政策局涉局長、副局長及有關員工的薪酬約3200萬港元，當中仍未計算如延長有時限職位所涉的開支。據了解，今次架構重組建議中不會增加常秘數目，即維持18人，但由於環境保護署工作壓力大，故建議向立法會申請開設環境保護署署長一職。