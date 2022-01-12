袁國勇倡外科口罩加布口罩增保護力　高危工種可考慮用N95

Omicron變種病毒在全球肆虐，美國疾病管制與預防中心呼籲市民改戴規格較高的N95口罩，但政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日(12日)表示，N95口罩價錢貴、非常侷促，且本港社區個案數字較低，認為全民改戴N95口罩是不可行。他建議市民佩戴外科口罩後，再戴1個布口罩，確保外科口罩貼近面部，從而提升保護作用。

袁國勇稱，短短一周出現2次垂直傳播，反映Omicron傳播力高，而美國疾病管制與預防中心亦呼籲市民改戴N95口罩。不過，本港社區個案宗數暫時不高，暫時無此必要，而且N95口罩非常侷促，價錢較貴，全民改戴N95口罩並不可行。

他建議市民佩帶1個外科口罩，再加1個布口罩，確保外科口罩貼實面部，進一步降低感染Omicron變種病毒的風險。如戴2個外科口罩，反而未能貼實面部，留有縫隙，難以發揮加強保護的作用。袁續指，如本身從事高危行業，例如機場員工，則可考慮轉用N95口罩。