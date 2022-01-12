專家倡容許5至11歲兒童打復必泰　建議注射成人三分一劑量

新冠疫苗顧問專家委員會今日(12日)表示，港府尚未收到5至11歲兒童的復必泰劑量封裝(即每劑10微克)申請，但經過審視，建議容許為5至11歲兒童接種成人復必泰疫苗的三分之一劑量，作「標示外使用」，並參考相關科學委員會建議推行接種計劃。

因應現時及預期的新冠肺炎疫情發展，專家委員會建議政府應把有關資料交由衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會考慮，應否及如何為5至11歲兒童接種成人復必泰疫苗的三分之一劑量，以助適時為相關年齡組別提供復必泰疫苗接種。政府發言人則表示，政府會繼續與復星醫藥跟進擴展復必泰疫苗的適用年齡至涵蓋5至11歲兒童。

此外，顧問專家委員會也檢視所有與復必泰疫苗和科興疫苗相關的最新臨床及安全數據，認為現時並沒有發現新的重要安全信號，但仍需要持續監察。進口的復必泰和科興疫苗的質素亦已通過認證和合適的質素控制測試。總括而言，顧問專家委員會仍然認為2款疫苗的效益均大於風險，無需建議更改該兩款疫苗的使用。