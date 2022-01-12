房屋局發展局未合併　消息：憂政策局規模過大

政府今（12日）在立法會提出政府架構重組建議，包括將運輸及房屋局分拆為運輸及物流局及房屋局。有議員質疑，房屋局未與發展局合併難以縮短覓地建屋的時間。不過政府消息人士解釋，上述方法令3位常任秘書長同在一政策局，形容太大，至於有意見認為可將房屋局及發展局中的地政規劃部門合併，惟發展局轄下部門一直緊密合作，如將其分拆憂會影響未來覓地發展。

特首今日(12日)在立法會公布一系列拆局及重組架構建議後，有議員會後指現時香港最大的深層次矛盾，是覓地建屋速度過慢，故一直建議負責土地及房屋的政策局合併，相信可縮短跨局協調時間。不過政府未有將房屋局及發展局合併，憂政府未能縮短土地開發及建屋時間。

對於房屋局及發展局為何未有合併，據了解房屋局有1名常任務書長，而發展局則有2名常任秘書長，分別負責工務和規劃及地政。如將兩局合併，便會令政策局「變得太大」，又指史上未試過3個常秘在同一政策局。

消息又指曾考慮將房屋局及發展局中的地政規劃部分合併，惟因為發展局下有規劃及地政的規劃署、地政總署及屬工務範疇的土拓署過去工作非常緊密，形容「在同一個阿媽下已培養默契」，如將房屋局及發展局中的地政規劃部分合併，雖然有好處，但對土地發展亦有影響。