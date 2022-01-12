政Whats噏：議會新丁發言冗長　梁君彥頻叫停

今日(12日)係第七屆立法會首次大會兼行政長官答問會。新議會人數增加至90人，當中有唔少係議會新丁、同政治素人，而佢哋喺議事堂嘅表現，往往未能拿捏到發言嘅內容同埋時間，導致發言冗長，立法會主席梁君彥多次打斷部分議員發言，叫佢哋講得精簡少少。至於答問會雖加時半個鐘，但都只係得16名議員成功發問咋！

今屆議會有3分之2係新人，第一次開會難免有啲緊張，可能因為咁唔少議員發問時都講得比較長，未能直接進入問題。其中，議員李世榮發言時就曾經被梁君彥打斷，叫佢快啲直入正題。除咗新任議員，就連舊議員田北辰發言時，都因為中英夾雜而被梁打斷，叫佢揀定一種語言講，以免為翻譯同事造成不便啊。另外，又有議員喺林鄭回答問題後有意追問，但都畀梁君彥打斷，指佢已經問咗相關問題喇，唔畀佢追問。有見及此，議員謝偉俊其後提出規程問題，指實在有太多議員輪候發問喇，故此要求延長答問大會時間。謝又提到梁唔批准某啲追問，佢認為做法唔恰當，不過佢提出嘅規程問題亦都無受到處理。

行政長官答問會嘅答問環節，甫開始就有54個議員輪候發言，但係過咗頭半個鐘，就只得3個議員問咗問題。梁君彥可能覺得唔太對路，忍唔住點出問題，更指呢個情況唔理想，因此詢問林鄭月娥可唔可以留多15分鐘，等多啲議員可以發問呢？林鄭就話無問題，多半個鐘都可以。最後答問大會延長至下午1點鐘先完結，但係就算長咗半個鐘，都只係畀到16個議員發問，餘下38個議員無得問啊，睇嚟到下星期三真正開會，議員們做嘢同講嘢都要快手啲喇！

另一方面，今屆議會今日第一日「開學」就已經唔齊整，事緣有20名議員日前曾出席「洪門宴」，議員陸瀚民、邱達根、陳仲尼及洪雯等4人仍然喺隔離營，而其餘16人喺梁君彥勸喻下，早前都已經表態唔會出席會議，所以今日會議廳裏面出現多個空位。而未能出席嘅議員，就只好改為留喺屋企睇直播囉，唔知道下次會議趕唔趕得切人齊出席喇。