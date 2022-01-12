調查顯示78%市民對警隊充滿信心　員工投入及滿意度增

警方發表新一輪調查報告。服務質素監察部於2021年6月至7月期間進行調查，以收集公眾和警隊員工的意見。超過70%受訪市民對警隊充滿信心及滿意整體表現，逾70%受訪者滿意警隊服務，警隊內部員工的投入和滿意度亦較2018年上升，反映員工忠誠。

調查以電話訪問1,001名18歲或以上的本地居民。調查顯示，78.6%的受訪者繼續對警隊充滿信心，警隊整體表現平均分為71.8分(滿分為100分)。90%受訪者在日間感到安全，至於夜間感到安全則有80%。

另外，調查以電話訪問1,022名曾於去年1至3月期間直接與警方聯繫的市民。在6個接觸途徑中，對「使用電子報案中心後收到電話回覆」所提供的服務感到滿意，佔75%；其次是「致電999」，佔73.3%；「事發現場聯絡警員」，佔72.4%；「到訪報案室」，佔72.3%；「致電報案室」，佔68.5%；和「到訪刑事偵緝接見室」，佔58.5%。

受訪者在4個途徑中把「警務人員的態度」評為最影響滿意度的評分因素，同時在所有途徑中對此因素給予4.0至4.3分(滿分為5分)的評分。

此外，調查於網上邀請7,035名正規、文職和輔警人員參與，當中4,951人作出回應，比率逾70%。調查以7個範疇量度員工對警隊的投入和滿意度，與2018年相比，所有範疇的平均分均有上升。

受訪員工表示認同警隊「使香港繼續是世界上其中一個最安全及穩定的社會」的抱負，有96.8%；願意付出額外努力，以幫助警隊取得成功，有90.8%。員工認同「警隊的整體表現良好」，有87.2%；「喜歡在警隊工作」，有90.6%。另外，警隊整體士氣躍進22.5%，內部溝通提升13.4%，員工對警隊的領導才能的滿意度亦提升11.6%。