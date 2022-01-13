20地方納強檢　包括中央圖書館

政府周三(12日)深夜刊憲，要求於指定期間曾身處20個指明地方的人士，接受新冠病毒強制檢測。

地方包括：

1.香港新界屯門鳴琴路99號寶田邨寶田商場地下寶田街市

2.香港新界東涌健東路1號映灣園映灣薈地下25號鋪康健醫務中心

3.香港灣仔堅尼地道25-27號香港鄧鏡波書院

4.香港銅鑼灣高士威道66 號香港中央圖書館

5.香港鴨脷洲利東邨利東社區會堂

6.香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡4樓402號鋪CoCo壹番屋

7.香港上環德輔道中199號無限極廣場2樓201號鋪壽司郎

8.香港九龍油塘高超道38 號大本型商廣場3樓308-312鋪大食代

9.香港北角七姊妹道106-110號地下1號鋪翠河餐廳

10.香港新界將軍澳翠琳路11號翠林新城匯翠坊街市2樓W62號鋪師兄茶冰室

11.香港北角炮台山英皇道177-191A利都樓地下B及C鋪譚仔雲南米線

12.香港北角堡壘街19號A地下翠河餐廳

13.香港北角渣華道99號渣華道市政大廈渣華道街市

14.香港北角英皇道238號康澤花園地下惠康

15.香港灣仔軒尼詩道38-46號新基大樓地下E號鋪心事如塵茶食亭

16.香港中環和安里1-3號及德己立街17-19號德和大廈5樓502室Bride Sweet Wedding

17.香港北角雲景道51-67號珊瑚閣B3、B4及C2座

18.北角建華街51號楓林花園第三期

19香港薄扶林道102號瑪麗醫院急症室

20.香港薄扶林道102號瑪麗醫院K座地下粥麵好棧

附件 : bit.ly/3nka1tx

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。