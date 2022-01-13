禁晚市逾百龍蝦塞爆魚缸　批發業囤10億元食品慘過年

港府因第5波新冠肺炎疫情來襲，下令食肆晚市禁堂食2周，有餐廳禁令生效後大量預訂取消，平常港人愛吃的澳洲龍蝦，上百隻堆滿餐廳的魚缸，需劈價促銷，1隻澳洲龍蝦只需200港元，較以往平近半。飲食業界指政府禁令來得倉促，不少餐廳囤積新鮮食材，惟保鮮期短，業界要需找方法處理。海味批發商亦指，去年見疫情回穩經濟好轉，料新年生意向好需入多了1倍存貨，現時生意大跌70%，食材只好存放在貨倉內，料連同其他急凍帶子、凍肉等食品，批發商堆積至少近10億港元食品。

距離農曆新年剩下僅半個多月，惟港府上周五(7日)起重推晚市禁堂食，殺飲食業一個措手不及。港人晚市較常吃龍蝦、海鮮，市民未能出街開飯，不少食材便囤積，有海鮮餐廳10多個魚缸堆滿澳洲龍蝦，數量多至百隻。餐廳負責人亦感無奈，惟有減價銷貨，以往每隻400港元的龍蝦，現時減至200港元。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，過去數個月疫情回穩，市道向好，不少餐廳生意增，加上下月是農曆新年，是業界傳統旺季，會為團年飯、春茗等入貨，惟現時未知禁令會否維持，只好存起乾貨，惟蔬菜、海鮮等未能存放，或因而要促銷，業界「非常頭痛」。他指在西貢、紅磡等餐廳亦見有類似情況。

黃家和又指，未來業界農曆新年訂座已有在50%，業界對會否放寬持觀望態度，期望政府開放堂食至晚上8時，又放寬D類餐廳，每枱可坐8人，讓市民好過年。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，禁令後取消了近500酒席，料整體損失500萬港元，料假如農曆新年仍舊禁晚市，只好催谷午市，或推出外賣盆菜來幫補生意。

餐飲業當災，帶來的連鎖反應亦影響批發商，因不少酒樓高供菜式如鮑參翅肚亦是向批發商入貨。安記海味董事總經理潘權輝表示，自己因過去疫情轉好，12月時入貨量回復以往2019年前的70%，較平常升1倍，磨拳擦掌望新年有大生意額，但現時政府禁晚市，餐廳亦取消訂單，「因為花膠、蠔豉呢啲你夜晚先食。」現只剩20、30%生意，他指12月及1月是業界全年唯一旺季，但現時情況卻慘不忍睹「供應商都係重災區」。他估計連同其他急凍食品，批發商堆積至少近10億港元產品。

南北行聯營業務發展經理崔家權料，今年農曆新年生意額較去年跌20%，主要因為去年仍有晚市每枱4人堂食，惟現時新年晚飯仍是未知之數，只好推出優惠，又鼓勵網購。