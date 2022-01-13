東方日報A1：部門疊床架屋　喜見政府終拆局

《東方日報》為民發聲，早於去年7月中已指出政府架構臃腫，更頭版報道要求分拆運輸及房屋局和食物及衞生局。特首林鄭月娥昨日宣布，經過約3個月內部討論後得出初步建議，讓下屆候任行政長官考慮是否採納。改組方案包括增設文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局、將食物及衞生局職能拆分等，現時的13個政策局將增加至15個政策局，並希望新一屆政府採用新政府架構，在7月1日開始運作。有議員昨喜見政府改組，但批政府未有將房屋局及發展局合併，憂政府未能縮短土地開發及建屋時間。

林鄭昨日表示，改組方案包括增設文化體育及旅遊局，將不同部門的文化體育旅遊統合，加強督導、提升協同效應。對於分拆運輸及房屋局，新的房屋局將全力處理房屋問題，負責加快興建公營房屋，協助市民盡快上樓；分拆後的運輸局則改名為運輸及物流局，未來會推動交通基建，負責處理香港內部的交通研究及發展，及促進對外的海運、航空及物流發展，鞏固香港的國際航運中心及航空樞紐的地位。

食物及衞生局的職能亦有所改變，改組為醫務衞生局，主要落實兩個10年醫院計劃，推行基層醫療計劃，更新公共衞生策略，推動生命健康科技產業等。而原本隸屬食衞局的環境衞生、食物安全及漁農事務等，則分撥給由環境局改組後的環境及生態局，為產生更佳的協同效應，改組後廢物的收集、回收、運送和處理將一條龍結合，有助落實都市固體廢物收費等政策措施。而原本屬於商務及經濟發展局的天文台亦撥歸環境及生態局。

民政事務局亦會改組為民政及青年事務局，以地區為本，推動青年發展藍圖；創新及科技局則加入工業元素，成為創新科技及工業局，全面覆蓋融資生產市場化，建設更完整的生態園。而勞工及福利局需接管各部門分散管理的人力發展、扶貧及退休保障政策等事項。

重組3部曲 落實15政策局仍要等。

政策局的數目在改革後，將由13個增加至15個，至於政務司司長及財政司司長分工亦由分別監督9個及4個政策局，調整為9個及6個。而完成重組必須經過「3部曲」，包括在立法會事務委員會討論，再到人事編制小組開設職位，然後就額外支出向財務委員會申請撥款，最後到立法會大會就局長行使職能作修例，並要待3月產生候任特首，整合其意見後，最快4月至5月向立法會提交完整架構重組建議並開始討論。

另外，下屆政府可設副司長，就跨局議題或大型發展項目協調，例如國家安全、人力資源及氣候變化等，向司長或行政長官匯報，但未有定案，林鄭指考慮設立副司長領導北部都會區及明日大嶼計劃，但副司長與管治風格有關，故留給候任行政長官自行考慮。

議員麥美娟認為，特首在會上提出的時間表是必須，若未能盡快完成重組，便需要等待新一屆政府再提交法案，時間會過長。她又指早於上屆政府任期提出重組運輸及房屋局，故今次特首想在6月初前完成審議是必須的。

另有議員建議土地及房屋合併為同一政策局，相信可縮短跨局協調時間，批評政府未有將房屋局及發展局合併。又指雖支持政府架構改革，但政府提出的方案與他們的建議不盡相同，仍會繼續提出意見，包括建議爭取增設「策略發展改革組」等。

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