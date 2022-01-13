谷5歲以上打3分1劑復必泰　許樹昌：會出現針口痛及低燒

繼港府近日宣布將為5歲至11兒童接種由內地研發的科興疫苗，新冠疫苗顧問專家委員會昨日(12日)會後進一步建議，為5至11歲兒童接種3分1劑量，由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗。委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(13日)在電台節目表示，兒童指接種3分1劑量復必泰出現心肌炎的機會低，技術上亦沒有問題，相關做法在兒科已沿用多年，但他承認目前仍未收到復必泰疫苗5至11歲兒童劑量封裝的申請，所以委員會才建議採用英國做法，即打上述3分1劑量疫苗。

但許又指出，兒童接種後，可能有針口痛和低燒等反應，但打針位置在大腿，所以相信誘發心肌炎的機會會大減，同時以「標示外使用」的方式為兒童接種，不會引起責任問題，而疫苗責任則由政府承擔。他補充，如果打2劑，每劑相隔8至12周。

至選擇科興還是復必泰疫苗，許樹昌說，視乎家長選擇，數據顯示復必泰疫苗產生的中和抗體水平較高，但局部副作用較多，而科興副作用較少，但抗體能力就相對不高。

他又表示，專家建議為兒童接種主要是擔心他們感染後將病毒傳染家人，如果疫苗抗體水平較高，就較能減低病毒傳播風險，但2種疫苗都可憑T細胞免疫反應，減低感染後重症機會。

對於天水圍新都醫務中心，為36人接種逾期復必泰疫苗事件，許認為疫苗只要有放在雪櫃，就應該沒有受污染，市民接種過期少許的疫苗，問題應不大。他又說，復必泰疫苗一般在接種後2星期會出抗體，4星期後抗體水平最高，因此目前最重要的事，是政府1個月後為受影響人士驗抗體，若證明疫苗有效，則毋須額外再接種另一劑。

另一位新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星在另一電台節目表示，根據外國研究，5至11歲兒童接種復必泰新冠疫苗，基本上安全有效；但稀釋疫苗的分量需要準確，因此建議負責接種的人員亦需要訓練。

劉指根據外國研究顯示，兒童接種成年人劑量的3分1，即是10微克復必泰，就可以產生與成年人相若的抗體水平。他強調，本港並非首次採用藥廠「標示外使用」的藥物用法，過往亦常用於兒童藥物，非新的做法，重申最重要是控制及稀釋疫苗劑量方面，要有標準做法。因此他建議只在部分疫苗接種中心提供兒童接種復必泰服務，而工作人員亦需要有足夠訓練，並跟從標準程序。由於操作安排需時，要交由衞生防護中心轄下聯合科學委員會審批，相信需要一定時間後才能推行，希望可於農曆新年前後。