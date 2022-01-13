肺癌療法新突破　中大成功以單細胞抑制腫瘤形成

肺癌死亡率一直高企，但隨着生物科技的發展，香港中文大學醫學院成功剖析肺癌組織中每顆細胞的基因動態，發現「巨噬細胞—肌成纖維細胞轉化」，簡稱（MMT），針對MMT機制，繼而能有效抑制肺癌進程，有望開發成為精準治療的方案，相關研究結果已發表於國際科學期刊。

根據研究，「癌症相關成纖維細胞」是腫瘤形成及擴散的關鍵，然而，它又同時包含可以抗癌的「好」細胞亞群和促進腫瘤生長的「壞」細胞亞群。中大研究團隊因此遂利用單細胞RNA測序拆解腫瘤微環境動態。用於獲取樣本中每顆細胞的基因表達圖譜，可以深入了解各癌症相關成纖維細胞亞群的運作，為相關治療策略提供新思路。

中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授鄧銘權教授解釋，單細胞RNA測序是現時擁有最高生物組織辨析度的工具，能夠區分當中的『好』與『壞』細胞，有助開發精準的治療方案。這是單憑顯微鏡和手術刀的傳統鑑定方法難以準確做到。

此外，研究團隊的臨床前數據顯示，透過藥物及基因治療抑制巨噬細胞MMT，有效阻斷MMT及「壞」癌症相關成纖維細胞的形成，成功令實驗小鼠的腫瘤消退，證明MMT有望成精準治療靶點。

中大醫學院病理解剖及細胞學系系主任杜家輝教授補充，雖然現時T細胞免疫療法在治療白血病方面有卓越表現，但用於治療肺癌的效果卻未如預期，只有少於30%的患者有成效。因此需要進一步深入了解腫瘤微環境，以找出能夠大幅度提高免疫治療對付固態瘤的成效，例如針對MMT機制的靶向治療。