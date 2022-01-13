非核心抗疫可WFH？　公務員稱少之有少　斥政府擘大眼講大話

第5波新冠疫情洶湧而至，港府本周二(11日)宣布，若有部門同事不屬於核心抗疫的人員，可於家中經網上提供服務予市民，即在家工作(Work From Home/WFH)；而公務員事務局同日向部門發電通告，講解在家工作安排，指部門可以按運作情況安排，由今日(13日)至農曆年後的2月4日期間實行。然而東網收到大量投訴指，港府的所謂「在家工作」抗疫均屬「謊言」、「99%部門無法執行」，並列出部分部門不允在家例子，包括康樂及文化事務署認為「暫時未能容許同事在家工作」，「同事在家時也能保持一貫的工作表現、質素及質量等」；但亦有部門容許符合條件人員在家工作，包括「住屯門可以WFH」。

有稱任職公務員的人士向東網指出，昨日(12日)有部門仍然在商討在家工作可能性，當中包括教育局、公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處等。然而，除了各大紀律部隊無法在家工作外，其餘多個部門亦說明不會有此安排，例如民政事務總署、機電工程署、地政總署、房屋署及環境保護署等。部分獲准在家工作的人員，大多需符合特別條件，例如工作上不能影響質素；個人原因則容許懷孕者在家工作，最新條件更包括「住屯門可以WFH」。

有公務員稱現於教育局的課程及質素保證科工作，因收到局方內部訊息指明不會跟從政府安排，但由於工作性質並非抗疫前線，質疑為何不能在家工作。另有公務員批評港府「講一套做一套」，一邊呼籲私人公司「在家工作」，但政府部門人員就如常上班，形容做法猶如「叫人衝自己鬆」。