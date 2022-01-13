染疫港大生曾到希慎火鍋　專家憂食肆換氣不足　病毒霧化周圍傳

就讀香港大學的20歲男生上周二(4日)晚上，曾到過希慎廣場14樓的食肆「牛気」打邊爐，其後初步確診新型肺炎，同時段有另一名早前確診的人士用膳。呼吸系統專科醫生梁子超今早(13日)在電台節目表示，雖然火鍋溫度較高能殺死病毒，但問題在於火鍋期間，市民交談、呼吸所引起的霧化能令病毒隨氣流飄到其他餐桌，而且食肆現時每小時換氣6次的標準，不足以完全稀釋病毒。

他又指，本地陸續發現新確診個案，惟需時調查關連，懷疑社區內已存在大量隱性個案未被識別。對於政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇建議，佩戴2個口罩增加保護效用，梁子超表示，根據美國疾控中心建議，在外科口罩外層多戴1個布口罩，會令口罩更貼面，加強有關保護，但他建議市民若到訪醫院等高危場所，應該佩戴高規格的N95口罩。

袁國勇今亦在電台節目回應指，火鍋不會增加患上新冠肺炎風險，故對2名患者相隔一段距離仍造成病毒傳播感奇怪，推測病毒可能透過食肆的共用物品，例如食物夾傳播。

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑則表示，Omicron變種病毒傳播力高，未來會審視食肆換氣規定，但他指火鍋店的換氣量一般都相當高，但可能抽氣不均和霧化，造成病毒更容易流動傳播。