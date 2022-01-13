涉前年紅磡示威　男文員持磚塊被裁暴動罪成囚3年半

2019年12月1日紅磡出現示威衝突，有人衝入食肆店舖進行破壞。25歲銀行男文員事後被控暴動罪，他被指於案發時在現場手持磚塊，被告否認控罪，經審訊後被裁定罪成，今早(13日)在灣仔區域法院作判刑。法官姚勳智表示，控罪及案情嚴重，有2間店舖遭到破壞，馬路亦遭人堵塞、布滿大量磚塊，量刑起點可以定在4年以上，但考慮到被告並非領導角色，事件沒有造成嚴重傷亡，故判處即時監禁3年半。

被告鍾梓軒(25歲)報稱銀行男文員，他早前被裁定暴動罪成。辯方今天求情時，指被告背景報告正面，自小循規蹈矩、具音樂才能，曾獲愛丁堡公爵獎學金，17歲時已考得演奏級，就讀大學時亦名列前茅，感化官亦指被告可以說是社會棟樑。

法官姚勳智今天判刑時，指案發時現場有人集結堵路、投擲磚頭，有人進入附近商舖肆意破壞，警方到場後拘捕被告，閉路電視拍攝到被告曾手持磚塊，看見警員後將磚塊拋到地上。姚官引述辯方求情內容，指被告是出色小提琴家，家人、師長均指他有高尚品格，而被告在現場沒有身穿示威者裝束，非有預謀參與。惟姚官認為，雖然現場亦只有數十人集結，但現場有2間店舖遭人破壞，馬路亦被堵塞，案情嚴重及可將量刑起點訂在4年，惟考慮到被告並非領導角色，事件沒有造成嚴重傷亡，故判處即時監禁3年半。

控罪指，被告於2019年12月1日，在紅磡德康街、德安街和船景街附近一帶，與其他身份不詳的人士參與暴動。同案2名女被告，美容市場策劃員何靖莎(23歲)及兼職社工陳詩玲(25歲)則早前被裁定罪名不成立。

案件編號：DCCC 171、172/2021