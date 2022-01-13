擲鋼柱圖傷警　女子拒自辯囚31個月　官：前特首被定罪都會求情

前年7月1日警方進入銅鑼灣時代廣場追捕示威者時，一支拉帶鋼柱從3樓墮下，擊毀一平面指示板。警方其後拘捕一名從事廣告業的女子，指她把鋼柱拋下企圖傷警。她早前就企圖蓄意傷人、自建築物掉下物體、盜竊及刑事損壞4罪受審，結果被裁定前3項控罪罪成，今早(13日)於區域法院被判處監禁31個月，就損毀鋼柱向商家賠償1,000港元。被告堅決不求情、不陳詞，法官陳廣池指即使前特首、前高官在定罪後百般不情願，都會求情，被告以為激情換來掌聲，只是繆誤，一廂情願的想法。

本案被告楊迎曦(36歲)，被控於2020年7月1日在銅鑼灣時代廣場3樓，企圖致總督察7627及警長52708嚴重受傷而意圖非法及惡意傷害他們，及同日同地掉一支拉帶鋼柱。她另被控偷去鋼柱及損壞一個平面指示版。

法官判刑時指，縱然給予機會，但被告依然故我，不作求情。本案所幸無人受傷，但有5項案情嚴重之處，即2019年社會暴亂導致除犯事者以外的香港人受苦，商店受害；當晚時代廣場被人肆然擺放雜物；案發日子是《港區國安法》生效翌日，具特別意義，被告行為是挑戰政府權威及警隊的公權力；他人可能仿效被告行為，從而傷害警方及市民；鋼柱份量不輕，就算全副武裝的警員都難免受傷，更遑論一般市民。以上為加重刑責的因素。

法官亦援引報告，指被告於2012年到英國修讀傳譯相關的碩士課程及工作，3年後回港就業。她對犯案沒有評語，亦不見悔意及歉疚。故此判罰被告監禁31個月及1,000港元賠償令。

案件編號：DCCC 1001/2020