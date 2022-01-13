收緊空運措施物後物流成本料升4成　轉嫁消費者

港府早前收緊空運措施後，新鮮物品、電子產品及藥品供應最受影響，甚至貨品或無法來港。貨運物流業協會主席劉浩然今日（13日）在電台節目上表示，貴價食材如新鮮食品、水果、肉類，以及電子產品會最受影響，預料物流成本會增加3至4成，而升幅將會轉嫁消費者。

劉浩然指，由於水果、海鮮等食材難以長期保存，故需要空運輸港，因此最受今次措施影響。因為今年首季國泰航空指涉及歐、美、澳、紐的運載力大幅減少，預計長途艙位短缺嚴重，即使改用其他航空公司貨機，但因航權限制和機組人員檢疫措施，認為情況亦不樂觀。至於其他低價食材主要來自內地，可使用貨車等運輸，料供應會較穩定。

香港物流協會會長袁美儀在另一個電台節目說，部分入口貨物如優質食材已陸續減少，價錢亦較貴，並暫停供應給酒店。她預料其他需要空運的食物、醫療物品、電子零件亦會受影響。她又指，空運方面，以美國及歐洲的長途機最受影響，雖然海運能繼續運作，但涉及很多因素，供應鏈較不穩定。

至於最穩定為內地陸路的貨運，袁美儀冀農曆新年後業界能慢慢恢復7至8成運作，否則不少商戶損失數個月生意。