政府架構倡大改動　葉劉：搞咗10年先做到

政府昨日(12日)提出架構重組方案，建議把現時「3司13局」增至15個政策局，並建議由下屆政府考慮增設副司長。身兼行政會議成員的立法會議員葉劉淑儀對方案表示歡迎，又指建議大致合理，因立法會對分拆運房局有共識，但她指其所屬政黨早於2011年6月提出在增設副司長加以統籌，慨嘆「遺憾搞咗10年先做到」。

該黨於2011年曾建議在政務司及財政司下，各增設一個「超級局長」，處理人力發展及經濟事務，直接向特首負責。葉劉今日(13日)在港台節目表示，樂見特首有信心通過架構重組，但遺憾距離初提出建議已相隔10年。對於架構重組後的人手需求，她認為肯定需要加開不少位置，例如新局的局長、副局長及常秘，尋覓人手的難度則交由下屆特首處理。

政府架構重組方案，當中建議增設文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局為兩個政策局，運輸部分易名為運輸及物流局。對於沒有把房屋局及發展局合併，昨日已有消息指因兩局範疇太多，難以合併，而葉劉亦指政府曾與他們商討過，她認為現時發展局包括土地、工程部門及地政署工作等，若將房屋部分都放入發展局，範疇就會太大，認為現時建議合理。

至於民政事務局將改組成「民政及青年事務局」，她認為應做更多地區工作，尤其是目前區議會「前途未明」，在大部分區議員都紛紛辭職的情況下，區內交通、環境衞生等問題都無人處理。她建議政府可重設委任制，直接委任區議員。至於新增的文化體育及旅遊局，她指稍後將有啟德體育園等落成，有一個局負責推廣都應該。