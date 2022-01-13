男子冒警逐戶撳門鐘　判18個月感化令及入院戒毒1年

一名男子涉嫌到油麻地住宅大廈逐家逐戶撳門鐘，自稱是便衣警察，說「大sir叫我上嚟搵人」。該男子被控遊蕩及假認公職人員罪，他不認罪，經審訊後被裁定罪名成立，今天(13日)在九龍城法院被判18個月感化令，並要接受為期1年的住院式戒毒治療。暫委裁判官朱仲強表示今次判決與平時的判罰有別，寄語被告好好珍惜機會。

31歲被告岑浩權，報稱任職倉務員。他被控於2021年6月28日，在新填地街141號恆運樓3樓走廊一單位外公眾地方遊蕩，導致他人合理地擔心自身安全或利益，及冒認警務人員。案件審訊時，被告辯稱患思覺失調，有幻聽，當日被告聽到有聲音指派他去做警察臥底測試。法官裁決時表示，雖不能排除被告患精神疾病，但根據庭上證供，被告案發時整體對答有條理，被扣留後亦無立即要求見醫生，相信被告當時是有意識行事，並非不由自主，故裁定其罪成。

辯方今天求情指，是次犯案沿於被告染有吸毒陋習，被告對此已經感到十分後悔及愧疚，而他本身有另案在身，目前正接受感化令及入住得生團契戒毒中心，團契社工及導師均讚揚被告積極合作，願意處理毒品問題。冀法庭依從感化官建議判被告感化令。

裁判官同意報告正面，決定採納感化官建議，判被告18個月感化令，並與現有的感化令同期執行。期間被告另須遵守6項條件、包括接受為期1年的住院式戒毒治療、依感化官指示居住及工作、遠離毒品等等。

案件編號：KCCC 2152/2021