2職員涉童樂居虐兒　揭故意襲擊2幼童　案押2.21與另14疑犯再訊

早前由《東網》率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒案，繼上月先後已有14名女職員被起訴及提訊後，警方於前日(11日)再拘捕2名分別25歲及28歲的女職員，並落案檢控她們各一項對所看管兒童或少年人襲擊罪。2名被告今早(13日)被解往九龍城裁判法院提訊，暫時毋須答辯。控方申請案件押後以待警方進一步調查，署理主任裁判官黃雅茵將案押後至2月21日再訊，屆時與同一事件另外14名被告一併處理，期間本案2名被告獲准保釋候訊。

2名女被告均以英文字母作代號，依次為T.M.Y.（25歲）及C.L.C.（28歲），她們均報稱幼兒工作員。她們各面對一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，指2人於2021年11月21日至11月22日，在旺角砵蘭街387號地下的「童樂居」內，負有管養、看管或照顧兒童責任，但卻分別故意襲擊1歲女童AA及1歲男童G，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

控方不反對2名被告擔保外出，裁判官下令眾被告要遵守以下的保釋條件，包括各自交出1萬港元保釋金、不得離開香港、每周到警署報到2次、不得間接或直接接觸控方證人、不得進入案發地點，以及不得參與任何涉及照顧兒童的工作。

案件編號：KCCC 141/2022