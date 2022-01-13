擔保貸款近3億元未償還　葉俊亨夫婦遭財務公司入稟追債

創立卓悅集團的葉俊亨與其太太及關連公司，自去年12月起至本月兩度被一間財務公司入稟高院追債後，再於昨日(12日)被該財務公司的董事陳健文入稟高院，指葉氏夫婦的關連公司拖欠清還2.95億港元貸款，要求公司及作為擔保人的葉氏夫婦立刻還款。

原告是Haifu International Finance Limited（下稱Haifu）的董事陳健文，陳現亦是卓悅集團的主席，3名被告分別是真一有限公司（下稱真一）、葉俊亨及其妻鍾佩雲。據入稟狀指，Haifu於2015年12月與真一達成協議，向真一借出2.8億港元，同一時段原告亦與真一達成協議，並於2016年初向真一借出3.1億港元，且由葉代表公司簽訂協議。

入稟狀指，是次借款協議之條款與Haifu借出2.8億港元的條款相同，並同樣有隱含條款，葉氏夫婦為該筆貸款的擔保人，而且若非葉氏夫婦，原告並不會借款予真一。直至2019年5月，葉就此次貸款只向原告歸還了1,500萬港元，至今仍拖欠餘款2.95億港元，故原告入稟要求被告支付欠款、利息及作出賠償。

案件編號：HCA 39/2022