調查指港童現濕疹鼻敏感比率上升　港大指肥胖及壓力較易罹患

濕疹、哮喘及鼻敏感是常見的兒童敏感病，病發的同時亦會為患者及其父母的心理健康帶來影響。有見及此，香港大學社會工作及社會行政學系(下稱港大)，聯同基督教聯合醫院兒童及青少年科組成的研究團隊，在2021年起統籌了一項全港兒童敏感病研究調查(ISAAC)，調查訪問逾2,200名學童及1,800名家長，結果顯示濕疹和鼻敏感在香港學童的發病率有上升的趨勢，更發現發病率上升原因，及為學童和家長生活品質所帶來影響。

香港中小學童患濕疹、鼻炎以及鼻敏感有上升趨勢，其中小學學童最新發病率分別為41.6%，59.4%及46.1%，而哮喘則有下降現象，為5.5%。而中學學童上述3種情況最新的發病率為26.5%，62%及47.4%，哮喘同樣下跌至6.1%。整體而言，男學童比女學童更易患有以上敏感病。

導致中小學學童敏感病發率上升，往往都是因各種環境因素影響，聯合醫院兒童及青少年科顧問醫生陸志剛表示，飲食的轉變，即加工食品和高熱量食品攝取量增加，容易引致身體肥胖，而體內的脂肪會使炎症加劇，更易患上以上各種的敏感病。此外，壓力亦是重要因素，譬如新冠肺炎衍生的壓力、行為改變，使外出活動頻率減少，都可能導致敏感病等病發率上升。

同時，患有嚴重的敏感病亦使學童在情緒、社交和心理上受到負面影響。譬如，學童的敏感病嚴重程度越高，所牽引家長的壓力程度、抑鬱程度和焦慮程度就越高，而家長的信心及成就感則會降低，當中以睡眠困擾及抑鬱情況最為常見。

最近第5波疫情來臨，學童須暫停面授上課，再度被迫困於家中，不能外出。香港大學社會工作及社會行政學系副教授陳凱欣表示，鑑於新冠肺炎增加家長及學童的壓力負擔，她建議學童在網課的時間外，應增加在家中體力的活動，更應改善飲食習慣。至於家長方面，她則建議父母為兒女定下遊戲時間，讓兒女從中放鬆、紓緩壓力，降低因壓力而患上敏感病的機會。