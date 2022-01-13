停面授課憂幼稚園再爆退學潮 教育工會促第五輪抗疫基金預留資助

本港近日爆發第5波新冠肺炎疫情，小學及幼稚園或幼兒中心於明日(14日)或之前要暫停面授課堂，至農曆新年假期後。有教育業界工會指，幼稚園將爆退學潮，教育相關行業亦承受更大衝擊，面臨裁員結業，期望政府在第五輪防疫抗疫基金預留款項，支援教育界及相關教育行業。

香港教育工作者聯會副主席、教育界議員朱國強表示，受疫情和移民潮影響，幼稚園收生明顯下跌。加上今次當局再次暫停面授課堂，不少家長或會申請退學或拒交學費，當中以私立幼稚園所受的衝擊最大，而非牟利幼稚園的學前預備班亦面臨退學潮，收入大受影響。朱指，若繼續停課，部份幼稚園可能將停辦，影響幼教界的穩定性，促政府在新一輪防疫抗又疫基金中，向全港幼稚園及幼兒中心按學生人數發放津貼，每名學生各3,000港元學費津貼；同時向私立幼稚園提供額外資助，用作發放幼師薪酬，以保障幼師。

教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲表示，希望政府資助幼稚園購買防疫用品，又指疫情後不少內地學生未能來港，令幼稚園收生不足，加上是次停課可能令更多家長退學，將對幼稚園的資助模式造成改變，令老師教席減少，未能保障教師。而私立幼稚園校長蔡麗芳則表示，即使學校收入減少，業主非但不減租，過去在疫情稍為好轉時更加租，令學校每月虧損，直接影響教師失業。

除了支援幼稚園外，教聯會亦促政府向教育相關行業提供資助，該會副主席、議員鄧飛指，停課將打擊校巴及保母車從業員生計，跨境校巴司機更是首當其衝。鄧又指，補習社和學校課外活動導師以及相關的營辦機構，同樣因疫情被迫取消課程及停辦，希望政府能給予相關行業財政支援，讓學校復課後能繼續為學生提供服務。

公共巴士同業聯會張英發指，校巴公司在2020年只真正營業4個月而2021年則只做了6個月生意。他指復課無期，校巴公司只好一直保持營運，留住員工，消耗極大。他又希望第五輪防疫抗疫基金除了為保母及校巴司機提供每人10,000港元資助，還可以為校巴公司提供每一架校巴30,000港元的津貼。