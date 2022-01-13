理大首創低成本抗病毒物料　廿蚊製手柄按鈕　3年仍有逾80%效能

港人與疫共存踏入第3個年頭，日常出入的升降機按鈕、扶手把柄是新冠病毒溫床，隨時成傳播途徑，惟坊間抗菌噴劑價錢昂貴，非人人可負擔。香港理工大學今日(13日)公布，成功研發全球首個可殺滅新型冠狀病毒的物料，在10分鐘內的抗病毒率更達致90%，而且摩擦、高濃度漂白水亦不損傷表面，甚至3年後仍可維持逾80%抗病毒率，物料更可製作成手柄、按鈕等，且較現時抗菌噴劑便宜，每個手柄成本約20港元。團隊去年底完成研究，已申請專利，現與深水埗民政事務署商討，在過百幢「三無大廈」提供抗毒手柄等產品，又正與本地企業合作，為未來大量生產作準備。

深水埗民政事務處回覆指，有關計劃的支出由理大負責，希望在年內落實，但目前未有大廈名單。由理大紡織及服裝學系副教授盧君宇率領的團隊，由2020年7月起進行研究，在以樹脂為主要成分的物料，加入抗病毒成分陽離子化合物等，由於普遍病毒帶有陰離子，當病毒在物料表面時，正負相吸，從而破壞病毒細胞膜，殺滅病毒和細菌。研究發現物料在2分鐘內殺滅70%存活於其表面的新冠病毒及其他病毒、細菌；10分鐘內的抗病毒率更達致90%，20分鐘內近乎完全殺菌，達99.2%，而且用砂紙打磨與用1比49的漂白水清洗亦未減效能，3年後的抗菌率仍達80%。

團隊去年用三維打印技術，把物料製作成回收箱手柄、洗手間門柄保護套、電梯按鈕及盲人點字板等，放置在香港濕地公園、港島的舊衣回收箱、理大的停車場等。在5個月後拿濕地公園樣本進行測試，檢測經使用後表面會否發現金黃葡萄球菌、大腸桿菌，結果發現全部樣本在24小時後亦可殺菌，而舊衣回收箱的手柄在使用3個半月後，沒有恒常清潔仍具抗菌功能。

盧君宇指雖然實驗未有用上新冠病毒，但普遍病毒亦帶陰離子與含有細胞膜，所以亦有效，期望技術成為「便宜、有效」的抗菌方法，他指現時經常用1比99漂白水清潔表面，雖然市面上有抗菌噴劑，但貴且1個月又會失效，所以物料好有潛質。他指技術能應用在差不陰任何表面，製成手柄、按鈕，但不建議製造食具，可優先應用在老人院扶手、視障人士經常使用的公眾設施等。現時正與深水埗民政事務署商討，在過百幢「三無大廈」提供抗毒手柄等產品，又計劃量產。