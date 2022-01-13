去年戲院票房大跌8億　收緊防疫措施　健身中心損失250萬

政府上周收緊防疫措施，15個表列處所需即時關閉兩周，多個行業大受影響。有體育、演藝、文化及出版界議員近日以問卷了解業內情況，有85%受訪者指收緊措施會即時失去收入，面臨「手停口停」慘況。電影業代表指去年票房已大跌8億港元，料今年票房更差，又對於本月21日可重開處所不感樂觀。有健身中心行業代表指，大型健身中心兩周內生意額料損失250萬港元，但仍要應付日常性開支，加重負擔。

有關代表在本月10日至12日收集收緊防疫措施對業界的影響，共收到694份回覆。有90%受訪者對於政府在農曆新年前可放寬防疫措施感不樂觀。至於關於收緊防疫措施對機構的負面影響方面，有逾50%受訪者表示是「減薪超過5成」，及分別有近40%受訪者指是「結業」及「裁員」。

香港戲院商會理事長袁彥文指業界均感到措手不及，又指現時情況與去年相似，當時1月及農曆新年檔期亦是全面停業，相比2018年及2019年票房接近20億港元，去年全年票房下跌逾40%。他指因Ｏmicron傳播及感染速度較快，加上今年大部分電影已延至下半年，預計今年本地票房會更差，形容是「硬着頭皮」等待疫情可好轉。

他又舉例指旺區戲院租金達600萬港元，過去政府根據每幅銀幕為戲院提供5萬港元至10萬港元的補助只是杯水車薪，希望政府可加大補貼金額。

中國香港體適能總會行政總監黃永森批評，政府以「機關槍」抗疫，停業兩周教練及健身中心誤中「流彈」、遍體鱗傷，不滿政府貿然「一刀切」要求業界停業，反問為何零售及飲食業就可設限營業。他又與10多間大中小型健身中心了解情況，其中今次收緊措施令他們生意額平均損失80萬港元。大型健身中心更有達250萬港元生意額損失，但仍要面對約270萬港元的經常性開支，形容在疫情間是每月虧蝕。

另外，由於表演場地關閉，藝術工作者生計亦大受影響。中英劇團藝術總監張可堅坦言取消演出令他們血本無歸之餘，亦有不少後期工作如退票需要處理。他指市民透過康文署豁下的城市電腦售票網購票，會被收取8港元手續費，團體退票時亦會被收取每張門票25港元手續費，而該網需要4至6周才完成退票手續。以票房為30萬港元的演出，連同門票及手續費，團體為觀眾設想或需要先墊支數十萬港元。他希望部門可豁免退票手續費，減輕團體經濟壓力。

政府明天(13日)將公布新一輪防疫抗疫基金，業界指早前防疫基金向文體業界從業員提供7,500港元的一次性資助，但不足夠，建議應提高資助補貼。另外，他們亦爭取政府開放康文署場地，供藝團練習及作網上串流播放，並在疫情好轉、重開劇場時，建議至少保持場地觀眾上限的70%至80%等。