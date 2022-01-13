今增5宗輸入相關個案　中招浸大女生於屯門任診所護士

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(13日)新增14宗確診個案，9宗為輸入個案，其餘5宗為輸入相關個案。另有少於10宗初步個案。

今日新增個案中，楓林花園三期亦有2名確診者，分別居於6D及9D單位，防護中心取了22個環境樣本，部分驗出病毒，包括9B單位廁所驗出病毒。20歲港大男學生(編號個案：13012) 確診曾往銅鑼灣希慎廣場「牛氣」打邊爐，坐於13號枱，現場另一確診者坐在31號枱，兩者相隔一排，並不接近。中心尚在調查感染源頭，當局採取的41個環境樣本都無驗出病毒。翻查資料，1月4日晚上7時40分至9時34分，合共有19張枱、共44名顧客在場。全部人需要檢疫。

初步個案方面，包括1名浸會大學持續進修學院的護士學生，居住龍成花園1座，平日有於屯門莊柏醫療任診所兼職護士，1月3日曾隨醫生為一名確診者看病。另外去過屯門新都大廈、屯門仁政街等診所工作。另一名於屯門仁政街同一間診所上班的22歲女護士亦中招，但兩者工作日期重疊，但時間不重疊，惟1月3日有45名病人、1月5日有138名病人與該護士足迹重疊，需要強檢。患者居凱德花園2座。

1名29歲巴基斯坦籍男子同列初步個案，上周六(8日)從肯亞回港，於啟德地盤工作，亦有做food panda外賣員。檢疫期間沒有驗出病毒，昨夜(12日)出交通意外入院，送入深切治療部。他居於天水圍天逸邨逸灣樓，需要進一步檢查判斷他是否「復陽」即再感染個案。曾到銅鑼灣社區中心跳舞的73歲女子(編號個案：12860)的家人亦初步確診，同樣居於北角城市花園3座。

張竹君提到，竹篙灣的確診女保安病毒基因排序與早前確診國泰空姐(編號個案：12676)相同，該保安憶述曾為「足福履」按摩技師檢疫營的窗外貼告示，未知是否因此確診。問及屯門多個地方需強制檢測，有市民需頻密地到採樣中心排隊，張回應指很難評論個別情況，又指當局有關注屯門的情況，有需要會視乎情況增加採樣站。