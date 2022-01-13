元朗教育中心訛稱課程獲外國大學認可　海關放蛇拘男董事

海關早前因應市民舉報，到元朗一間教育中心進行調查，發現該教育中心在銷售其開辦的兒童訓練課程時，訛稱課程受外國教育機構認可。惟海關向相關教育機構查證時，發現該教育中心並未取得相關認可資格。

根據公司註冊紀錄，涉事教育中心於2015年開始運作，並在網頁聲稱自2019年開始，獲得由外國大學機構認可的資格，課程收費為10堂2,400港元，對象為2至12歲兒童，活動包括攀石、鋼索飛行、空中漫步等歷奇課程。

海關於今日(13日)採取「放蛇」行動，派員喬裝顧客到涉事教育中心購買課程。行動中，關員拘捕一名42歲教育中心男董事，亦在現場檢取一批印有虛假認可資格的宣傳品及教材，被捕男子已獲准保釋候查。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組署理高級督察謝子聰提醒商戶，必須遵守《商品說明條例》規定，而消費者購買服務時，應光顧信譽良好的商戶，購買課程時要特別注意商戶提供課程的認可資格，若對教育服務認可資格有懷疑，報名前應主動向相關教育機構作出查詢，若發現有違反相關條例的情況，應盡快向海關舉報。