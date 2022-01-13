男生涉藏雷射筆受審　辯稱用作觀星用

前年1月29日，一名男學生涉嫌在黃大仙管有一支雷射筆被捕。事隔一年半後，他被落案控告管有攻擊性武器。男學生不認罪，案件今天（13日）在九龍城裁判法院開審，警員供稱當日有人號召三罷，他覺得被告神色可疑，便上前搜查，結果在其背囊搜出涉案雷射筆及望遠鏡等物品；被告則辯稱物品是多個月前觀星使用，一直放在背囊內沒有取出，平時他並不會使用該背囊。

被告梁傑銓（19歲，學生），被控在公眾地方管有攻擊性武器。控罪指他於2020年1月29日，在九龍黃大仙地鐵站B出口外的公眾地方，管有一個能發出雷射光束的裝置。

警員曾華作供指，當日以便衣裝束在黃大仙一帶巡邏，早上7時許，曾見到被告及另外3名男生坐在花槽邊，他們不時周圍張望，但當見到軍裝警員又迴避眼神，曾認為他們有可疑，於是上前截查4人，並在被告的背囊內搜出雷射筆、望遠鏡、灰色手套、4個口罩等物品。被告向曾表示要去打羽毛球，而雷射筆自上次觀星後一直放在背囊裏面忘記取出。曾表示見不到4人有帶羽毛球拍，認為被告的解釋不合理，於是拘捕被告。

曾作供時主動表示想向法庭交代案發背景，指出案發當時有反修例運動背景，加上新冠肺炎疫情剛蔓延，「和你塞」、「三罷」、堵路等違法事件時有出現，案發當日網上就有人號召三罷，根據過往經驗，示威者除了自己罷工罷課，還會阻塞交通、阻止其他人上班。辯方質疑曾在證人口供沒提及以上內容，但今天在庭上卻刻意強調，是要強化自己對被告進行搜身的原因，曾否認，指「呢啲嘢全香港人都知」、「如果有關心社會事件嘅都會知」，故沒有在口供紙寫下。

裁判官裁定本案表面證供成立後，被告選擇作供。他稱當日與3名同學相約打羽毛球，他們大約在早上7時到達黃大仙，打算先一起吃早餐，然後再打尋合適的場地打球，並打算去運動用品店看羽毛球用品。盤問下，被告承認當日其實沒有預約羽毛球場，他們打算四周看看有沒有「街場」適合，並堅稱其同行友人有帶備2枝羽毛球拍在身。

控方指，被告在錄影會面向警員表示不知道他3個朋友的名字，因他們是網友，但今天在庭上就坦承他們是中學同學，質疑被告在錄影會面刻意隱瞞他們的身份，因被告想要逃避刑責。被告承認自己當時向警員提供不真實的資訊，辯稱自己當時太緊張，「錄嗰陣係好驚，口快快講錯咗」。

案件編號：KCCC 1972/2021