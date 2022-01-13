72歲婆婆被當30歲　入竹篙灣檢疫3日被趕走3次

香港爆發第5波疫情，大量確診者的緊密接觸者被送入檢疫中心「坐疫監」，引發混亂。讀者胡小姐的72歲母親自上周六（8日）入營，3日內不斷被系統誤認為是「30歲施姓女子」，職員先後3次通知她已完成檢疫要求她離開，後稱無法找到其資料，又要求她「返房」繼續檢疫。惟根據當局回覆東網的查詢，民安隊在事發翌日已修正失誤。

胡小姐指，其父親於去年12月30日到過銅鑼灣皇室堡東海薈拉斐特，被列為緊密接觸者，需到竹篙灣隔離檢疫21日，其母親亦需檢疫3日。然而，其母於上周六下午入住檢疫中心，當日凌晨已有工作人員拍門着她離開，雖其母有澄清自己僅檢疫數小時，但人員仍堅持着她收拾行李。她大感無奈快上旅遊巴之際，詎料人員指無紀錄，要求她回房。

至翌日下午約2時，事件再重演，翻查下發現系統顯示其母親是一名「30歲施姓女子」，她的母親直斥「我姓馬，72歲！睇我個樣都唔似30歲啦」。胡小姐及後致電求助衞生署不果，再自行聯絡民安隊處理，其母終在周一（10日）下午進行檢測，惟檢測樽上的資料仍是「30歲施小姐」。

周二（11日）早上，其母完成檢疫原定可離開，第3次收拾行裝，惟臨登上旅遊巴之時，人員又「甩轆」，指其母名字不在名單內不可離開。其母慘被玩殘情緒激動，最終在胡小姐周旋下，衞生署終在同日尋找到其母身份，安排她離開。

胡小姐鬧爆當局的安排極度混亂，多次致電衞生署卻被不斷「推嚟推去」，又炮轟檢疫中心的職員間溝通不足，「點解政府內部的問題，要我們來受苦？」

民眾安全服務服務處回覆指，馬女士於本月8日進入檢疫中心，但因工作人員輸入資料有誤而導致記錄不符，民安隊竹篙灣檢疫中心指揮站翌日知悉事件並已即時修正，強調會檢視資料登記流程，以免同類事件再生。至於為何修正資料後兩日，人員仍未能找到馬的資料，該處則未有回應。