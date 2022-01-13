消防處去年救護召喚按年升11%　滅火機械人料第3季啟用

消防處今日(13日)公布2021年工作回顧，基本服務之中，火警召喚和救護召喚宗數均按年上升，去年共接到近3.4萬宗火警召喚，上升0.8%，救護召喚則有逾76.5萬宗，按年上升10.99%。特別服務召喚則超過3.6萬宗，按年上升11.8%。消防處展望未來發展將以新科技為主，例如現正採購的滅火機械人料於今年第三季投入服務，主要用作協助消防人員在複雜和高風險的火場環境進行長時間的滅火及偵測工作。

消防處去年接到的火警召喚中，有逾2.9萬宗為樓宇火警，按年上升1.4%；而三級火警有6宗，比前年的4宗為多，包括去年6月於昂船洲對開海面及香港仔南避風塘發生的兩宗船火，以及上月15日在銅鑼灣世貿中心的火警。火警事故中有23名市民不幸喪命，獲救人士多達11,434人，306名市民及8名消防人員則因火警受傷。

特別服務召喚方面，處方總結去年有1,798名市民受傷及927人喪生。當中951宗為攀山拯救事故，較前年的602宗上升58%，去年有598人受傷，14人喪生。

至於防火執法有關非法燃油方面，處方共進行1,043次巡查及105次突擊行動，檢獲超過18萬公升非法燃油，並有128宗個案提出檢控。

消防處為應付救援需要，今年首季將會啟用新研發的「處理涉及大量傷者事故的應用程式」，有助統計現場傷者數目和資料，以及調派救護資源。至於處方開發逾2年的第四代調派系統，正處於系統的安裝及開發階段，預計今年第3季推出。

此外，消防處計劃今年招聘885名消防和救護職系人員，包括128名主任級、757名員佐級人員。設施方面，為配合香港國際機場三跑系統的消防設施，其中3項設施包括機場北消防局、救援快艇下水點及洗消及救援設施，預料於今年第2季啟用。