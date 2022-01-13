再發現5網站訛稱拍賣扣押品 海關籲市民提高警覺
2022年01月13日 18:47
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海關呼籲市民提高警覺。
海關近日再發現5個分別於美國、新加坡和韓國註冊的網站，訛稱香港海關將扣押貨品進行拍賣，其中一個網站的連結更出現於一個名為「中創特賣商城」的Facebook社交平台專頁。海關澄清從來沒有透過任何網站或社交平台拍賣充公貨物，呼籲公眾人士提高警覺，切勿上當受騙。
涉事網站包括「https://xczasf.com」、「https://useian.site」、「https://shopphuo.com」、「https://abenjoylive.com」，及「https://ccelectronice.world」。
海關指，上述五個網站發出虛假信息企圖誤導消費者，並有侵犯知識產權之嫌，有可能觸犯本港《商品說明條例》及《版權條例》。海關除已要求相關社交平台營運方盡快移除相關連結外，亦將聯絡國際刑警組織對事件作出跟進，重申在完成案件的法律程序後，會嚴格按照既定指引分類處置案中被充公物品。
部門又強調，如有關物品適合作公開拍賣，只會交由本港相關政府部門統籌跟進，絕對不會與任何外界人士及團體合作拍賣，同時呼籲消費者在網上購物時必須保持警惕。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。