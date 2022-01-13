政Whats噏：陳克勤講議事廳編位原則　爆有議員面左左

新一屆立法會開鑼，自然會有新嘅會議廳座位表。議員陳克勤日前拍咗短片分享議會「冷知識」，講述會議廳座位表係點樣編配，佢仲爆出某政黨有兩位議員唔肯一齊坐，究竟係邊個呢？

陳克勤指議員座位嘅編排可分幾個階段，回歸前嘅座位係論資排輩嘅，資深議員座席會安排較前嘅位置；而第二個階段就係回歸後、完善選舉制度前，基本上靠議員協商形式安排座位，而建制派多數坐喺會議廳中間嘅位置，而民主派議員則坐喺主席嘅左方，原因係每次特首到立法會進行答問大會或宣讀《施政報告》時，都會由正門經過中間通道步往主席台，如果議會鬥爭激烈，民主派議員坐喺中間，特首每一次嚟開會、出出入入咪好困難囉！

完善選舉制度後，政黨角色無以往咁強，選委會界別議員就算有唔同嘅政黨背景都會坐埋一齊。至於地區直選同功能界別議員，就繼續採用協商方式。佢話自己所屬嘅政黨議員都係坐返上屆議會嘅位置，由資深議員夾一個新議員坐，希望新舊議員之間有一個照應喎。

最後陳被問到，有無議員同佢講唔想同邊個議員坐呢？陳竟然話有喎！佢仲爆呢兩個議員仲係同一個政黨添！但當佢將兩人編為左鄰右里時，佢哋就話唔想一齊坐囉，後來陳先知道係有原因嘅，不過具體情況就唔講啦，唔開名亦都唔講邊個政黨喎！