犯罪集團骨幹安排37宗假結婚　今被判囚28個月

入境處專責調查組早前展開代號「閃刺2020」的打擊假結婚行動，共拘捕34名香港居民，當中包括在前年9月拘捕的犯罪集團骨幹成員，成功搗破1個假結婚犯罪集團。該骨幹成員為1名66歲香港居民，他涉嫌安排最少37宗虛假婚姻，涉及金額超過150萬港元。該名男子今日(13日)在區域法院承認9項串謀詐騙控罪，被判處監禁28個月。

入境處指，一直十分關注非本地居民透過與香港居民締結虛假婚姻以騙取香港居留身分的非法活動。專責調查組早前對2宗懷疑假結婚個案進行情報分析及深入調查後，發現其餘30多宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案，並鎖定1名招攬及安排香港居民與內地居民進行假結婚活動的犯罪集團骨幹成員。

經過多月部署，調查人員展開一連串拘捕行動，包括成功拘捕該集團骨幹成員。調查人員在該名骨幹成員家中分別檢獲假結婚的協議書、本地或內地居民身分證明文件複印本、記事簿及手提電話等證物。

根據《入境條例》第42條，任何人士如向入境處職員作出虛假陳述或申述乃屬違法，一經定罪，最高罰款為港幣15萬港元及入獄14年，協助及教唆者同罪。