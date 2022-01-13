確診患者曾到訪　屯門人事登記辦事處1.15及1.22須暫停服務

本港陷入第5波新冠肺炎疫情，其中屯門成為重災區。入境事務處今日(13日)表示，由於1宗確診個案患者，曾到訪位於屯門兆麟政府綜合大樓3樓的屯門人事登記辦事處，政府就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求曾在上周一(3日)於上午10時至10時30分身處該辦事處的人士，須分別於本周二或周三(11日或12日)、本周六及下周六(15日及22日)，接受3次病毒檢測。

入境處早前已按公告的要求及衞生防護中心指引，於本周二安排該辦事處所有員工接受檢測，以及完成徹底清潔和消毒該辦事處。同時，入境處會於本周六及下周六安排所有員工再次接受檢測。該辦事處將於本周六及下周六暫停服務，並於下一個工作天，即下周一(17日)及本月24日恢復公共服務。

已預約本周六及下周六到該辦事處辦理申請的市民，可選擇在其他日子前往該辦事處，而無須重新預約。此外，市民亦可在該辦事處暫停服務期間，選擇到其他人事登記辦事處辦理身份證，或前往位於火炭及元朗的分區辦事處辦理身份證及旅行證件的申請。有關其他人事登記辦事處及分區辦事處的地址及辦公時間，可瀏覽入境處網頁，如市民在該辦事處暫停服務期間有任何查詢，亦可於辦公時間內致電該處查詢。