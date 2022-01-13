政Whats噏：G19爆升變G32 　同工聯會勞聯結盟？

上屆主要由獨立嘅功能界別議員所組成嘅G6，今屆吸納更多選委會界別嘅議員，本來倍增至G16，幾日間即變成G19，同建制第一大黨並排，點知喺首次大會過後，竟然膨脹到G32？仲同工聯會及勞聯結盟？係搞到咁大呀！唔搞大啲，點爭位呀！

話說有一份32人名單，當中包括咗G19、工聯會同勞聯10名議員，仲有選委會界別嘅何君堯同陳凱欣，仲有地產及建造界嘅龍漢標。呢份名單係由立法會秘書處發畀議員嘅，係由G19之一嘅建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓以團體名義申請加入18個事務委員會，隨即惹起同工會結盟嘅猜測。

謝偉銓仲特別澄清，唔想有任何誤會，仲話絕冇結盟呢回事，只係為咗爭取讓最多成員加入心儀嘅事務委員會，G19先同工聯會、勞聯及另外3位獨立議聯合處理申請加入事務委員會事宜，互惠互利，但唔代表G19工聯會及勞聯會喺其他方面結盟或合作，亦唔代表嗰3位獨立議員已加入G19。

其實搞出呢個誤會，都係因為改咗《議事規則》，事務委員會有人數上限，兼且以名單制去分配席位數目，單打獨鬥嘅議員較難入，埋堆嘅話就容易內部分配嘞！