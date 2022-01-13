禁堂食餐飲業雞毛鴨血　限制若延長44.3%食肆將裁減人手

港府因第5波新冠疫情來襲，下令食肆晚市禁堂食兩周。香港餐飲聯業協會(餐飲聯)向東網發放調查結果，發現如禁晚市令延長，有逾4成受訪餐飲業處所會大量裁員，亦有各一成會結業與休市。餐飲業面臨危機，達7成人期望盡快推出新一輪防疫抗疫基金，並延續保就業計劃。

為了解港府晚市禁堂食兩周對食肆影響，餐飲聯就向會員發放問卷調查，調查截至本月10日，訪問到106位餐飲業與聯業的會員公司，涉及過千間食肆。問到若禁令延長，有44.3%受訪者指會大量裁減人手，26.4%要緊急貸款，亦有14.2%與12.3%人會分別結業與休市。另亦有近6成受訪者損失營業額達5成以上。

第5波疫情或再重擊飲食業，有業界早前估計禁令下損失50億元生意。調查中指，7成受訪者期望盡快推出新一輪防疫抗疫基金，並延續保就業計劃。17%人認為政府要為業界發放緊急貸款。

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍於其社交帳戶指，在政府再次宣布收緊防疫措施、停晚市的時候，經多番考慮下，認為前4波疫情皆捱過，大概估算今次生意受多大影響，相信影響只屬短暫，公司長遠仍然健康，決定盡僱主責任，即人工會繼續加，新春獎金會繼續派發，又補充公司千多名員工均需要錢過年。

黃續指加薪明顯會勝過今年通脹，但每人加薪幅度不一，幅度介乎數個百分點至十多個百分點。至於新春獎金方面，他指出由於今年才落實相關決定，公司人事部﹑會計部正仔細計算，所以尚無法得知每名員工可獲發多少，但整體金額應不少於去年。

黃指出，公司做好僱主責任，亦期望政府能做好防疫及支援企業責任，雖政府日前已公布抗疫基金5.0，但暫時仍未知數目多少。他又指出最重要是疫情能盡快受控，給予飲食業恢復正常營業的權利，否則僱主亦難長期頂下去。