政Whats噏：劉智鵬申報獲捐21萬 　謝偉俊減持仍有16項物業

新一屆議員嘅利益申報近日已經上載立法會網頁，但唔少人都要後補選舉捐贈金額，至於持有多於一項物業嘅議員不在少數。現時喺竹篙灣檢疫中心隔離嘅「新丁」議員陳仲尼，喺香港及海外共有7個車位及物業；至於議員謝偉俊(Paul)更持有多達16項物業呀，之不過，睇返Paul上屆嘅利益申報，物業數量有所減持，究竟點解呢？

據需登記嘅個人利益類別，其中一項係申報持有土地同物業，雖則冇列明要數齊咁多項物業，但Paul都係好認真咁申報，今屆佢喺香港總共持有15項物業，內地持有1項物業。但睇返上屆，Paul分別喺香港、內地、海外都持有物業，但今年喺銅鑼灣、上水就各減持1項物業、柴灣減持3項物業等，海外嘅物業更全數脫手添，但香港半山就增持1項物業喇。

其實Paul嘅物業變動係「賣細嘅換大嘅」，佢話海外物業管理麻煩，收益又唔算好，而出售物業部份所得，就會拎去做資訊科技投資等嘅生意。睇返佢喺上年年尾以1,376萬元連環售出柴灣工業城1期2個單位，合共獲利近1,120萬元。佢亦曾於2017年以1,000萬元售出柴灣工業城2期10樓一單位，而佢早喺2003年以近71萬元入市，持貨16年帳面獲利929萬元，賺幅13倍咁多呀。

至於議員劉業強，就申報喺內地同新界擁有土地及物業，而佢上年作為行政會議成員嘅申報，可以見到佢仍然係大地主，喺新界擁有419幅土地、多個住宅物業，同埋喺內地有2個工廠用地添。

另外，唔少議會「新丁」都持有多個物業。例如議員李浩然喺香港擁有物業之餘，喺內地都持有2個物業；議員吳傑莊就分別喺內地有1個物業，喺香港有3個物業，喺澳洲擁有1個住宅物業，共5個物業；議員江玉歡喺香港有4個物業，喺內地持有1個物業。至於議員陳仲尼，喺香港就有泊車位、住宅、商用及工業大廈各1個，喺英國、越南同加拿大各有1個住宅物業添啊。不過大部分議員都未有列出物業數目，就好似議員黃俊碩就只係話喺香港、中國內地、越南、柬埔寨及英國擁有物業。至於議員霍啟剛都只係申報喺香港、內地、法國及英國擁有物業。

就選舉捐贈或財政贊助，雖然大部分議員都話要後補，不過經民聯嘅陸瀚民就申報喺立法會選舉時獲該黨現金捐贈10萬元，而選舉集氣大會開支均分約2,064元。至於議員劉智鵬亦列出獲8人捐贈共21萬元。

話時話，仲記得議員管浩鳴喺立法會宣誓後表示，由於未來立法會工作繁多，佢會辭任秘書長一職，之不過喺佢本周一提交嘅申報表上，就見到佢仲係香港聖公會教省秘書長及香港聖公會聖約翰座堂堂牧喎，唔知幾時先完成離職手續呢？