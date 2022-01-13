香港移民後裔　澳洲網球新貴　韓天遇實力大爆發

來自香港移民家庭的澳洲網球新星韓天遇月初於阿德萊德作賽，爆冷擊敗世界排名比她高246位的兩屆溫網冠軍姬維杜娃，晉級16強，其牢不可破的防守能力贏盡掌聲，而其香港家庭背景更備受關注。這位23歲女將首次擊敗世界排名首20位的球手，打出生涯代表作，近日亦成為5名獲得外卡出戰澳網正賽的東道主球手之一，這位擁有香港背景的網壇新貴，實力不容忽視，在新一年將發光發熱。

「香港是我第二個家。」韓天遇（Priscilla）2017年出戰保誠香港網球公開賽後，在Instagram寫下了這一句。1998年出生於澳洲布里斯班的韓天遇，父母均是香港人，1996年移民澳洲，2年後誕下她。韓自小接觸不同類型的運動，5歲開始學習網球，14歲就開始打ITF賽事，2019年世界排名最高登上第118位。現時排名第223的她曾代表澳洲國家隊，與世界「一姐」芭蒂在女子聯會盃合作出戰雙打，至於大滿貫最佳成績則為澳網和法網次圈止步。

惟踏入新一年，在2022年的首個星期，當大家正仍籌謀「新年大計」時，韓天遇已用行動證明自己的進步。她在今年首個賽事阿德萊德網賽32強打出精彩一仗，面對世界排名高踞第17的姬維杜娃，在落後6比7（4比7）情況下，連贏兩盤7比5、6比2上演「大逆轉」。特別是第3盤初段，面對姬維杜娃的連環抽擊，她都能一一化解，狂抽27次來回後，成功打破其發球局，搶得關鍵一分。

她在底線高速跑動連救險球，不但被評述形容為「2022年暫時最佳得分」，更獲國家隊星級隊友基治奧斯大讚。捱過去年臀傷困擾，加上疫情各種挑戰，這次勝利對這位23歲少女絕對是一大鼓舞。「好開心，等了這一刻很久了！」她續說：「捱到最後都幾自豪，我一直為此努力，比賽時盡量保持冷靜。頂尖球手不會輕易讓你得分，所以你真的要拚。」

韓天遇雖在阿德萊德賽不敵兩屆澳網冠軍艾珊妮嘉次圈止步，但其神奇之旅才剛起步，近日她獲得澳網外卡，有望於1月17日正賽登場。「希望這是我最後一張外卡，我會繼續努力，下次可名正言順地取得正賽資格。」

韓天遇小檔案：

韓天遇（Priscilla Hon）

國籍：澳洲

出生日期：1998年5月10日（23歲）

身高：1米77

女單世界排名：223（最高排名：118）