華富邨設社區藥房　方便街坊諮詢配藥

公營醫療系統供不應求，基層醫療服務需求迫切。有非牟利團體近期於華富邨設立社區藥房，為有需要人士提供藥物諮詢、配售藥物服務等。團體指出，南區有約45%居民需服用長期病藥物；另有約60%人有到藥房購買藥物的習慣，惟華富、華貴邨人口逾3萬卻缺乏藥房，故設立社區藥房有其需要。而社區藥房未來更或會推出藥物先導計劃，提供購藥優惠。

香港仔坊會於去年11月起開展「良躍社區藥房」，香港仔坊會健康服務藥劑師吳苑彤表示，去年年初曾向214位區內居民進行調查，當中有約25%人會服用中藥或中成藥；另有40%人會服用保健產品。吳認為，若同時服用中成藥、保健產品及西藥等容易出現「撞藥」情況，導致不適，故社區藥房的藥劑師可進行藥物教育，預防「撞藥」出現。

社區藥房除了最普遍的自費藥物配售服務外，另有詳盡藥物諮詢、「藥你傾多啲」服務等，可與患者面談30至40分鐘介紹有關藥物作用等問題。而「小病小痛管理服務」則可幫助傷風感冒等病情輕微的患者配藥，避免居民事無大小都要前往急症室求醫。藥房亦有舉辦不同講座，講解不同藥理問題。

吳苑彤表示，雖然目前只於華富邨設置社區藥房，未來或會與專職醫療人員合作推廣，以及舉行外展服務，而社區藥房亦不單止服務南區居民，全港市民如有查詢亦可聯絡藥房。藥房亦正與藥廠商討，未來或會合作推出藥物先導計劃，以幫助患者在特定條件下有購藥優惠。