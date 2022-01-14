你要知：提防賀年食物健康陷阱　簡單方法食得健康

疫情狀況未明，農曆新年不少人會選擇在家吃團年飯，而外賣盆菜亦可能是當中的選擇。不過盆菜之中可能有不少「健康陷阱」，另外賀年小食選擇亦眾多。要如何食得健康？就要留意營養師的推介！

註冊營養師溫巧晴指出，盆菜材料雖然豐富，但有不少都含有很高脂肪，「一般盆菜用料很豐富，不過當中都有不少高脂食材，例如豬皮、豬腩肉、鴨掌、豬手，以及一些經過油炸處理的食物，譬如枝竹、豆卜等等，如果吃太多，就可能攝取過多脂肪導致肥胖。」

有人就認為多吃菜少吃肉就一定無錯，但原來盆菜中的蔬菜也是可能個陷阱，溫解釋，「有些人以為吃菜很健康，但盆菜的菜通常放最底，就會吸收了醬汁，會令菜變得很高脂。」部分人會用水過一過，希望可以減少油脂，不過溫提醒，「其實蔬菜煮的過程，已經吸收了油脂，所以用水洗其實沒有用，吃菜反而更肥膩。」

食盆菜要如何食得健康？溫建議，「如果想食得健康，食物方面可以選擇去皮油雞、切雞、瘦肉，或者海鮮例如蝦、蠔、鮑魚、海參、帶子等，脂肪含量比較低，而且含有豐富蛋白質的食物。」同時溫亦提醒應盡量少吃盆菜底部配料，如蘿蔔、芋頭以及蓮藕，「因為這些比較容易吸收底部醬汁，大家可以選擇比較上層，相對比較少醬汁以及低脂肪的食材。」另外溫建議食盆菜時配一碗白飯一碟烚菜，「盆菜通常多肉少菜，加上一些醬汁，其實很容易不經不覺吃多了，所以建議吃盆菜配碗白飯，以及配一碟烚菜，除了可以增加飽肚感，又可以控制食量。」

新年期間也有不少賀年小食，但這些小食多數高脂高糖，究竟有甚麼代替品，可以減少攝取過多營養？「大家可能會以為果仁、杏脯這些相對上較健康的賀年小食，不過它們的脂肪、糖分都很高，如果大家想吃得健康點，建議在全盒放健康小食代替，例如米通、無核提子乾，零卡路里蒟蒻，或者無糖糖果。」

另外新年食品亦少不了糕點，不過溫提醒賀年糕點也要注意「陷阱」，「蘿蔔、馬蹄等是健康食材，但製作蘿蔔糕、馬蹄糕等糕點中，會加入很多油分糖分，而且蘿蔔糕會加入很多臘肉或臘腸，就會令熱量增加很多，所以都是盡量少吃較好。」